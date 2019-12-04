Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Руководитель проекта «Стадион — наш общий дом» и болельщик московского «Спартака» Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат.com».

Семенов отметил, что Бевз оштрафован на 5 тыс. рублей. Также Петроградский суд запретил ему посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Во время матча фанаты столичной команды выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» наказан за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы.