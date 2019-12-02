Гендиректор РУСАДА оценил шансы России избежать санкций

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о шансах избежать санкции за изменения базы данных в Московской лаборатории, передает «Эхо Москвы».

Он отметил, что если власти по итогам расследования заявят, что нашли виновных, а также предоставят установленную данную аутентичную базу, то это шанс избежать серьезных санкций.

«Когда вы меня спрашиваете, кто может принять решение и провести критические изменения, я могу сказать, что это может сделать президент», — подчеркнул Ганус.

Ранее СМИ сообщили, что муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу данных.