Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен

Прах экс-игрока петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен. Об этом сообщила его супруга в интервью «СЭ».

По ее словам, процедура выдачи тела в Британии длится заметно дольше, чем в России.

«Фернандо кремировали. Урну с его прахом выдали лишь спустя шесть недель после смерти. Для меня это загадка, почему это происходит так долго. На следующей неделе я отправлюсь в Глазго, где родился Риксен, чтобы осуществить траурную процессию», — сказала супруга умершего футболиста.

Ранее сообщалось, что главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри уверен, что его подопечный Криштану Роналду — единственный, кому должен достаться «Золотой мяч».