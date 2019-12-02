Легенда советского футбола обвинил судей в помощи «Зениту»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд обвинил арбитров в помощи «Зениту» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Rusfootball.info.

Напомним, что матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Наибольшее возмущение у чемпиона СССР-1962 вызвал эпизод с попаданием мяча в руку Ярославу Ракицкому. По мнению Ркйнгольда, за этот момент должны были назначить пенальти, однако судьи не сделали этого.

Бывший игрок красно-белых заметил, что такое судейство влияет на результативность выступлений игроков на международной арене. Заявив, что в минувшем матче проиграл не «Спартак», а весь российский футбол.

Ранее гендиректор «Зенита» ответил пожаловавшемуся на судейство главному тренеру столичной команды Доменико Тедеско.