«Динамо» оказалось сильнее «Локомотива» в московском дерби

«Динамо» обыграло «Локомотив» в московском дерби, завершившемся в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Черкизово на стадионе «РЖД Арена» и вершилась победой гостей со счетом 1:2.

Дубль в составе бело-голубых на свой счет записал немецкий легионер Максимиллиан Филипп. «Железнодорожники» ответили голом Алексея Миранчука с пенальти.

После этой победы подопечные Кирилла Новикова набрали 24 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Локомотив» остался на втором месте с 34 баллами.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошли массовые задержания футбольных фанатов в преддверии матча 18-го тура РПЛ местного «Зенита» с московским «Спартаком».