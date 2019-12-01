Глава фанатов «Спартака»: службы превратили праздник футбола в диктатуру

Заводящий фанатского сектора московского «Спартака» Михаил Дивинский высказался об обстановке в Санкт-Петербурге перед матчем столичного клуба против «Зенита». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, болельщиков гостей повсеместно задерживают в городе без каких-либо оснований.

«Почти всех судят по административке за употребление ненормативной лексики в общественных местах. Просто верят на слово сотрудникам полиции, без доказательств. Сотня задержанных, и всем плевать! Превратили праздник футбола в диктатуру», — сказал Дивинский.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака» и пять фанатов «Зенита»