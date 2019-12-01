РПЛ разберется с задержаниями фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин высказался по поводу информации о массовых задержаниях футбольных фанатов московского «Спартака» в преддверии 18-го тура чемпионата страны с петербургским «Зенитом».

Напомним, что игра пройдет сегодня, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы разбираемся в ситуации, пока без комментариев», — цитирует Мейтина Sport24.

В фанатском Twitter-аккаунте появилась информация о задержании шести болельщиков красно-белых.

Ранее фанаты «Спартака» заявили о массовых задержаниях перед матчем с «Зенитом».