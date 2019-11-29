Мостовой о формате Евро-2020: это будет очень странно

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о формате предстоящего чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, спортивная составляющая предстоящего континентального первенства находятся под угрозой, так как большинство участников групп уже знают своих соперников.

«Я как сразу узнал о новом формате Евро, так сразу понял, что будет происходить нечто странное. Зачем ехать на эту жеребьевку, если половина команд уже знает, с кем сыграет? Все слишком навертели, накрутили», — сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что экс-тренер национальной сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября