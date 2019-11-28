В Госдуме прокомментировали возможное увольнение Гануса с поста главы РУСАДА

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв ответил на вопрос о возможной ответственности Российского антидопингового агентства (WADA) за изменения данных Московской антидопинговой лаборатории, о которых заявляли эксперты.

«Должно ли действующее руководство РУСАДА нести ответственность за случившееся с Московской антидопинговой лабораторией и можно ли ставить вопрос об отставке главы РУСАДА Юрия Гануса?

По поводу базы Московской лаборатории, которую якобы могли изменить, то здесь должны разбираться правоохранительные органы. У нас есть антидопинговое законодательство, и оно должно работать. А какие-либо кадровые решения будут приниматься, я думаю, только после 9 декабря, когда уже будет четкое понимание картины происходящего», — сказал Свищев в комментарии «Газете.Ru».

Ранее эксперты WADA заявили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории, переданную российской стороной на перепроверку, якобы были внесены изменения. По мнению сотрудников агентства, исчезла информация о некоторых положительных допинг-пробах, а также была изменена переписка сотрудников лаборатории, в том числе ее бывшего директора Григория Родченкова.

В связи с этим комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию от крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, а также запретить стране принимать подобные турниры.

Решение по поводу санкций будет вынесено 9 декабря на заседании исполкома WADA.