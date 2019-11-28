Фаната «Зенита» осудили на 1,8 лет за удар ногой по росгвардейцу

Фанат петербургского «Зенита» Артур Данилов был осужден за удар ногой по росгвардейцу около стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Болельщика приговорили к году и восьми месяцам колонии за инцидент, произошедший в перерыве матча петербургского «Зенита» с «Краснодаром» 3 августа 2019 года.

Данилова признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По словам обвиняемого, он не помнит подробностей данного эпизода. Что он помнит, это как пытался пробраться к жене в другой сектор, однако заметил драку болельщиков с сотрудниками ОМОНа, в результате оказавшись в «эпицентре событий».

В итоге Данилов оказался на асфальте, встав с которого, начал идти в сторону росгвардейцев, на которых начал замахиваться, однако зачем он это делал — обвиняемый объяснить не смог.

Ранее шведские фанаты осквернили статую игрока национальной команды Златана Ибрагимовича.