Определились все финалистки Гран-при по фигурному катанию

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Определились все спортсменки, которые выступят в финале Гран-при по фигурному катанию, сообщает ТАСС.

Примечательно, что из шести спортсменок, которые выступят в финале, четверо — россиянки. В Милане выступят Алина Загитова. Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Примечательно, что все фигуристки занимаются в группе у именитого российского специалиста Этери Тутберидзе.

Также на финал поедут японская фигуристка Рика Кихира и американская спортсменка Брэди Теннелл.

Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.

Ранее стали известны все участники финала Гран-при в мужском одиночном катании.