Степанова и Букин заняли второе место в танцах на льду на Гран-при Японии
Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах, заняли второе место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
По сумме двух программ спортсмены получили 208,81 балла. Победу одержали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (226,61), третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (198,06).
Еще одна российская пара Софья Шевченко и Игорь Еременко показала седьмой результат — 178,08 балла.
Далее на Гран-при свои произвольные программы представят спортивные пары. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
Ранее сообщалось, что Степанова и Букин стали вторыми в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.
Фигурное катание. Гран-при. Саппоро. Танцы. Произвольный танец
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 226,61;
2. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 208,81;
3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 198,06...
7. Софья Шевченко / Игорь Еременко (Россия) — 178,08.