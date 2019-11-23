Степанова и Букин заняли второе место в танцах на льду на Гран-при Японии

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Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах, заняли второе место на этапе Гран-при в японском Саппоро.

По сумме двух программ спортсмены получили 208,81 балла. Победу одержали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (226,61), третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (198,06).

Еще одна российская пара Софья Шевченко и Игорь Еременко показала седьмой результат — 178,08 балла.

Далее на Гран-при свои произвольные программы представят спортивные пары. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин стали вторыми в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

Фигурное катание. Гран-при. Саппоро. Танцы. Произвольный танец

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 226,61;

2. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 208,81;

3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 198,06...

7. Софья Шевченко / Игорь Еременко (Россия) — 178,08.