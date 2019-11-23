Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

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Бывший капитан петербургского «Зенита» Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского «Шахтера», заявил об отказе работать в российских клубах. Об этом сообщает «Прессбол».

По его словам, он готов принять предложение о работе в любой постсоветской стране, кроме России.

«Ни за какие деньги не поеду в Россию. Готов работать в любой стране бывшего СССР, но не там. Хотя предложения были, чего уж греха таить. Но заработная плата — далеко не самое главное, что есть в жизни. Я готов трудиться и зарабатывать, а не получать», — сказал Вернидуб.

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