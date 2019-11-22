Хореограф фигуристов Глейхенгауз стал Заслуженным тренером России

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Хореографу и тренеру по фигурному катанию Даниилу Глейхенгаузу было присвоено звание заслуженного тренера России. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства спорта России.

Напомним, что хореограф сотрудничает с группой другого отечественного заслуженного тренера — Этери Тутберидзе. Для ее учениц — олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а также Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой — он поставил не один номер.

Также в число награжденных почетным званием вошли Александр Калинин (тренер трехкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы по спортивной гимнастике Артура Далалояна), Владислав Байцаев (специалист по вольной борьбе), чемпионка Европы по шорт-треку Екатерина Ефременкова и действующие чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Ранее стали известны результаты короткой программы у мужчин на Гран-при Японии.