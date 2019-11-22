Друг Медведевой из Канады не знал, сколько ей исполняется лет

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Канадский фигурист Нам Нгуен в интервью «Газете.Ru» признался, что не знает точный возраст Евгении Медведевой.

«Во время совместных выступлений на шоу в Канаде я спрашивал у Евгении, сколько ей лет. Она отвечала то 18, то 19, и запутала меня. Так что я даже точно не знал, сколько ей исполняется. Но в любом случае, думаю, отметить день рождения в Москве с фанатами — это особенный момент для нее», — рассказал канадец.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты короткой программы у мужчин на Гран-при Японии по фигурному катанию.