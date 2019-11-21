Джикия — единственный россиянин в списке 100 лучших игроков отбора Евро-2020

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Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список лучших игроков группового отбора чемпионата Европы 2020 года. Известно, что выступления футболистов оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.

Стоит отметить, что в сотню вошел единственный россиянин — это защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, который сумел набрать 956 очков и занял 69-е место.

В первую десятку вошли такие игроки, как футболисты сборной Нидерландов Мемфис Депай (первое место) и Фрэнки де Йонг (второе). Тройку замыкает Джордан Пикфорд из сборной Англия. Затем идут снова два игрока голландской команды Маттейс де Лигт (четвертый) и Яспер Силлессен (пятый). На шестой строчке в списке лучших игроков расположился француз Антуан Гризманн, за ним идет португалец Бернарду Силва. Восьмое место досталось игроку сборной Португалии Рубену Диашу, за которым следует испанский футболист Серхио Рамос. Обладатель пяти «Золотых бутс» португалец Криштиану Роналду замыкает десятку.

В топ-100 вошли также украинцы Андрей Пятов (19-е место) и Руслан Малиновский (77-е место), а также белорус Александр Мартынович (82-е место). Полузащитник московского «Локомотива» поляк Гжегож Крыховяк занял 81-е место.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит проявление расизма в матче отбора к Евро.