Тренер Маркевич высказался о расизме на Украине

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Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением относительно своего бывшего подопечного Тайсона и скандала, разразившегося вокруг футболиста.

Капитан донецкого «Шахтера» подвергся оскорблениям болельщиков киевского «Динамо» в матче 14-го тура Премьер-лиги.

«Такого скандала у нас никогда не было. Позволю себе предположить, что это была спланированная кем-то спецоперация по дискредитации Украины. Ведь такое событие, очевидно, портит репутацию всей стране, которую считают толерантной.

Я считаю, что нужно вылавливать подонков, которые так ведут себя на трибунах. Следует привлечь правоохранительные органы. Если идентифицируем личности, то в дальнейшем они должны получить пожизненный запрет на посещение футбольных матчей. Это уже практикуется в Англии», — приводит слова Маркевича «Экспресс».

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