Валуев прокомментирует бой Кокляева и Емельяненко
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментирует бой между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организаторов турнира «РЕН ТВ».
Встреча состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и станет главным событием вечера. В соглавном поединке сразятся Максим Новоселов и Алексей Гончаров.
«Будет шоу, к нему приковано внимание, интерес к этому бою большой. С точки зрения зрелищности это мероприятие будет в топе спортивных событий России», — заявил Валуев.
Вместе с Николаем Валуевым турнир в Москве прокомментирует спортивный ведущий Александр Садоков.
Ранее сообщалось, что в участие в мероприятии примет тренер Кокляева, армянский боксер Эдгар Гукасян, который сразится с танзанийцем Кулвой Бушири за звание чемпиона WBA Asia South в легкой весовой категории.