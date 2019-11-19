Форвард сборной Украины хочет сыграть с Россией в финале Евро

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Форвард сборной Украины Роман Яремчук сказал, что желает встретиться со сборной России в финале чемпионата Европы - 2020.

Как сообщает портал Tribuna, незадолго до этого спортсмен нелицеприятно отозвался о национальной команде России после ее победы в домашнем матче над сборной Шотландии.

«Конечно, думаю, это важно, что мы вышли с первого места и попали в первую корзину. Хочется группу, которую сможем пройти, а в финале сыграть с Россией», — заявил футболист.

Стоит отметить, что Украина завершила отборочный этап на первом месте в своей группе, опередив сборные Португалии и Сербии.

Ранее определились 19 из 24 участников предстоящего Евро-2020.