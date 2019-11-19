Украинский тренер: лучше сидеть дома без дела, чем работать в России

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Бывший футболист сборной Украины Сергей Валяев, в настоящее время работающий тренером, высказался насчет работы на территории России. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на YouTube-канал Stargorod Sport.

По его словам, на это решение повлияла неблагоприятная политическая обстановка вокруг двух стран.

«Я не очень хочу лезть во все это. Думаю, что не стал бы работать в России. Лучше уж дома посижу, чем поеду туда», — сказал Валяев.

Ранее сообщалось, что полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка отметил, что в составе национальной команды не хватает защитника Ярослава Ракицкого, который играет в петербургском «Зените».