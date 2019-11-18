Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, чемпионат мира в России, прошедший в прошлом году, вселил в людей ложные надежды об уровне российских футболистов.

Также он выразил свое мнение о российском футболе и сравнил его с отечественным шоу-бизнесом.

«Футбол в России перестал быть спортом и превратился в коммерцию. Он стал похож на шоу-бизнес: такой же тухлый, убогий и безликий. Лучше уж хоккей смотреть», — сказал Гребенщиков.

Ранее сообщалось, что эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским «Зенитом».