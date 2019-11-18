Глава СБР Драчев объяснил отсутствие Глазыриной в составе сборной

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил отсутствие Екатерины Глазыриной в составе национальной сборной, несмотря на успешное прохождение в команду по критериям. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, приехав только лишь на контрольные старты, Глазырина не выполнила прописанные условия.

Также Драчев заявил, что у 32-летней спортсменки имеются два пропуска допинг-тестов, и СБР не хочет повторения ситуации с Маргаритой Васильевой, которая была отстранена на 18 месяцев из-за систематического пропуска тестирования на запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, почему биатлонистка Ирина Старых включена в состав сборной России на первые три этапа Кубка мира.