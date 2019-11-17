Известны победители Итогового турнира АТР в парном разряде

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Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю выиграли Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В финальном поединке французы оказались сильнее южноафриканского теннисиста Равена Класена и новозеландского спортсмена Майкла Винуса.

Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу французов.

За победу в одиночном разряде сразятся грек Стефан Циципас и австриец Доменик Тим. Матч состоится 17 ноября и начнется предварительно в 21.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что определился второй финалист Итогового чемпионата ATP.