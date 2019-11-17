Сборная России вылетела в Сан-Марино для проведения матча отбора на Евро-2020
Сборная России отправилась в Сан-Марино для проведения заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, сообщает «Спорт-Экспресс».
Матч с Сан-Марино российская национальная команда проведет 19 ноября. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.
Этот матч станет заключительным в рамках квалификации к европейскому первенству. Стоит отметить, что российская сборная уже обеспечила себе выход на турнир.
16 ноября сборная России в Санкт-Петербурге со счетом 1:4 проиграла национальной команде Бельгии.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» призвал не делать поспешных выводов после Бельгии.