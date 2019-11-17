Сборная России вылетела в Сан-Марино для проведения матча отбора на Евро-2020

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Сборная России отправилась в Сан-Марино для проведения заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч с Сан-Марино российская национальная команда проведет 19 ноября. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Этот матч станет заключительным в рамках квалификации к европейскому первенству. Стоит отметить, что российская сборная уже обеспечила себе выход на турнир.

16 ноября сборная России в Санкт-Петербурге со счетом 1:4 проиграла национальной команде Бельгии.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» призвал не делать поспешных выводов после Бельгии.