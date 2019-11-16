Самохин снялся с произвольной программы российского этапа Гран-при

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Даниэль Самохин не выступит в произвольной программе российского этапа Гран-при Rostelecom Cup из-за повреждения, полученного во время тренировочного проката. Об этом сообщает Sport24 cо ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках Российской Федерации.

В короткой программе Самохин набрал 56,94 балла и расположился на 11-ой строчке в протоколе.

Напомним, что 21-летний фигурист выступает за сборную Израиля.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова упала с каскада на тренировочном прокате перед произвольной программой этапа Гран-при по фигурному катанию, который в настоящее время проходит в Москве.