Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при в Москве

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве.

За свое выступление спортсмены получили 86,09 балла. Второе место занимают канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье (82,56), на третьей строчке располагаются представители Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин (72,01).

Российские пары Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (67,04) и Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (66,52) занимают шестое и седьмое места соответственно.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца.

Ранее сообщалось,что российские фигуристы лидируют после короткой программы на этапе Гран-при.

Фигурное катание. Гран-при. Москва. Танцы. Ритм-танец

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 86,09;

2. Пайпер Джиллс / Поль Пуарье (Канада) — 82,56;

3. Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) — 72,01...

6. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия) — 67,04;

7. Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин (Россия) — 66,52.