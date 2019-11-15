Бухгалтер «Днепра» пойдет под суд за присвоение 240 тысяч рублей

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Следственный комитет России по Смоленской области завершил расследование уголовного дела, связанного с махинациями бухгалтера футбольного клуба «Днепр». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, что бухгалтера обвиняют в присвоении около 240 тыс. рублей. Таким образом ей грозит статья УК РФ «Присвоение или растрата».

По версии следствия, главный бухгалтер автономной некоммерческой организации «Центр спортивной подготовки «Футбольный клуб «Днепр», исполняя обязанности кассира, воспользовалась служебным положением и похитила вверенные ей деньги.

Известно, что вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью.

Также сообщается, что следователи смогли собрать достаточно доказательств совершенного преступления, таким образом уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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