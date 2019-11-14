Вратарь «Ак Барса» установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии

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Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по длительности «сухой» серии.

Во встрече регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» вратарь отстоял «на ноль» первый период. «Сухая» серия Билялова теперь насчитывает 302 минуты и 38 секунд.

Предыдущее достижение принадлежало Алексею Мурыгину, который не пропускал шайбу 302 минуты и 11 секунд.

После первого периода матча «Ак Барс» — «Трактор», который проходит в столице Татарстана, ведут хозяева — 2:0.

Ранее сообщалось, что форвард казанского клуба Данис Зарипов установил новый рекорд результативности клуба в КХЛ.