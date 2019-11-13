Выступающий за США фигурист назвал группу Тутберидзе сектой

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Выступающий за США российский фигурист Алексей Красножон поделился мнением об именитом российском специалисте Этери Тутберидзе, передает Sport24.

Он отметил, что Тутберидзе является отличным тренером, однако спортсмен отметил, что для фигуристов, которые занимаются у нее, и некоторых болельщиков она является идолом.

«Есть люди, которые цепляются за какие-то группы, а это самое страшное. Они как сектанты. Мне этого не понять, но для них это их группа, это их секта. «У нас Этери Георгиевна, это наш бог», — поделился он.

Примечательно, что на прошедших четыре этапах Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании золотые медали выигрывали именно ученицы Тутберидзе.

Ранее Тутберидзе отреагировала на победу Щербаковой на этапе Гран-при в Китае.