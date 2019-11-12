Экс-президент «Реала» поделился мнением о поведении Роналду

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Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением о поведении португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает AS.

В матче чемпионата Италии с «Миланом» главный тренер «Ювентуса» принял решение заменить Роналду на 55-й минуте. Форвард остался недоволен этим, он не пожал руку наставнику, уходя с поля, а затем и вовсе уехал со стадиона, не дожидаясь окончания игры.

«Реакция Роналду вполне нормальна. Великие никогда не хотят покидать поле», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду.