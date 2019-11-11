Стала известна пятерка лучших голов тура в чемпионате Англии

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Определена пятерка лучших голов 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-5 попали забитые мячи полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в матче с «Манчестер Сити» (3:1), хавбека «Уотфорда» Гарри Уилсона во встрече с «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), футболистов «Лестер Сити» Джейми Варди и Джеймса Мэддисона в противостоянии с лондонским «Арсеналом» и полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в игре с бирмингемской «Астон Виллой» (2:1).

После 12 туров в турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Ливерпуль», набравший 34 очка.

Ранее была определена пятерка лучших сейвов 12-го тура АПЛ.