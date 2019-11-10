Тутберидзе отреагировала на победу Щербаковой на этапе Гран-при в Китае

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Российский тренер Этери Тутберидзе отреагировала на победу Анны Щербаковой на этапе Гран-при в китайском Чунцине, передает РИА «Новости».

Фигуристка также выиграла этап Skate America. Выступающие в группе Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная также становились победительницами на этапах в Канаде и Франции соответственно.

«Четыре позади! Осталось два. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Финал Гран-при пройдет в итальянском Турине в начале декабря.

Ранее Щарбакова исполнила показательный номер на этапе Гран-при в Китае.