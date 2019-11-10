Тутберидзе отреагировала на победу Щербаковой на этапе Гран-при в Китае
Российский тренер Этери Тутберидзе отреагировала на победу Анны Щербаковой на этапе Гран-при в китайском Чунцине, передает РИА «Новости».
Фигуристка также выиграла этап Skate America. Выступающие в группе Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная также становились победительницами на этапах в Канаде и Франции соответственно.
«Четыре позади! Осталось два. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.
Финал Гран-при пройдет в итальянском Турине в начале декабря.
Ранее Щарбакова исполнила показательный номер на этапе Гран-при в Китае.