«Тоттенхэм» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии

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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Сон Хын Мин. У гостей мяч забил Джордж Балдок.

После 12 туров «Тоттенхэм» (13 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шеффилд Юнайтед» (16) располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» в лондонском дерби.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд) — 1:1

Голы: 1:0 — Сон, 58; 1:1 — Балдок, 78.