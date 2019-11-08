Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Китае

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли короткую программу в танцах на этапе Гран-при в Китае, сообщает ТАСС.

За свой ритм-танец пара получила 85,39 балла.

На втором месте располагается американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, их прокат судьи оценили в 80,34 балла. Замкнули тройку лидеров канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен, набравшие 78,41.

На этапе выступают еще две российские пары — Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин и Софья Евдокимова / Егор Базин. Они занимают шестую и седьмую позиции соответственно.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр оценил выступление Алины Загитовой.