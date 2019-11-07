Россия проиграла в первом матче Евротура
Сборная России проиграла команде Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура — Кубка Кубок Карьяла.
Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев турнира. В составе победителей дубль оформил Харри Песонен, также отличились Сакари Маннинен и Миро Аалтонен. У российской команды две шайбы забросил Рушан Рафиков, еще один гол в активе Дамира Шарипзянова.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сборная России объявила состав на первый матч Евротура.
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
Финляндия — Россия — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
1:0 — Шарипзянов (Бурдасов, Кузьменко) – 05:29
1:1 — Песонен (Лехтонен, Маннинен) – 30:18 (5x4)
1:2 — Маннинен – 32:42 (бул)
2:2 — Рафиков (Жафяров) – 33:20
3:2 — Рафиков (Бурдасов, Окулов) – 45:21 (5x3)
3:3 — Аалтонен (Раяла, Хиетанен) – 47:21 (5x4)
3:4 — Песонен (Пульюярви, Покка) – 50:53