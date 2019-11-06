«Ливерпуль» дома победил «Генк» в ЛЧ
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома победил «Генк».
Встреча на стадионе «Энфилд» закончилась со счетом 2:1.
На точные попадания Жоржиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена бельгийский клуб ответил голом Мбваны Саматы.
Стоит отметить, что «Ливерпуль» с девятью очками вышел на первое место в таблице группы Е. «Генк» с одним баллом идет последним.
Лига чемпионов. Группа E.
«Ливерпуль» (Англия) — «Генк» (Бельгия) — 2:1
Голы: 1:0 — Вейналдум – 14', 1:1 — Самата – 40', 2:1 — Окслейд-Чемберлен – 53'.
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