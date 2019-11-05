Вратарь худшей команды чемпионата Англии попал в сборную тура
Стала известна символическая сборная 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Вратарь: Бен Фостер («Уотфорд»);
Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Чаглар Сеюнджу («Лестер Сити»), Федерико Фернандес («Ньюкасл Юнайтед»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).
Полузащитники: Леандро Тросард («Брайтон энд Хоув Альбион»), Жоржиньо («Челси»), Джон Ландстрем («Шеффилд Юнайтед»), Садио Мане («Ливерпуль»).
Нападающие: Тэмми Абрахам «(Челси»), Ли Муссе («Шеффилд Юнайтед»).
В сборную тура второй раз в нынешнем сезоне попал голкипер Бен Фостер, защищающий ворота последней команды АПЛ. В активе «Уотфорда» пять очков после 11 туров. Лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль» (31 балл).
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обвинил игрока «Ливерпуля» Садио Мане в симуляциях.