Отец Хабиба отреагировал на слова Путина о демографии в Чечне и Дагестане

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался по поводу слов президента России Владимира Путина о демографии в Чечне и Дагестане.

Во время пленарного заседания Восточного экономического форума премьер-министра Японии Синдзо Абэ сказал, что 75-летние японцы ходят с такой скоростью, с какой раньше это делали 65-летние. На это глава российского государства пошутил о том, куда направляют свою энергию народы Чечни и Дагестана.

«Синдзо Абэ говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. У нас в Чечне и Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию», — пошутил Путин.

На что Нурмагомедов-старший ответил с своем инстаграме.

«Реплика года», — написал он.

Ранее Альберт Туменов назвал Нурмагомедова можно назвать главным спортсменом России.