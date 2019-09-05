Отец Хабиба отреагировал на слова Путина о демографии в Чечне и Дагестане
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался по поводу слов президента России Владимира Путина о демографии в Чечне и Дагестане.
Во время пленарного заседания Восточного экономического форума премьер-министра Японии Синдзо Абэ сказал, что 75-летние японцы ходят с такой скоростью, с какой раньше это делали 65-летние. На это глава российского государства пошутил о том, куда направляют свою энергию народы Чечни и Дагестана.
«Синдзо Абэ говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. У нас в Чечне и Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию», — пошутил Путин.
На что Нурмагомедов-старший ответил с своем инстаграме.
«Реплика года», — написал он.
Ранее Альберт Туменов назвал Нурмагомедова можно назвать главным спортсменом России.