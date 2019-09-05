ЦСКА сформировал заявку на групповой этап Лиги Европы
Московский ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.
Тренерский штаб армейцев решил включить 23 игроков.
Так, на позицию голкипера назначены Илья Помазун, Игорь Акинфеев и Владислав Тороп. Защитниками будут Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов и Игорь Дивеев.
Хавбеки — Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков. А в качестве форвардов будут выступать Федор Чалов и Такума Нисимура.
Столичной команде предстоит встретиться с болгарским «Лудогорцем», «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем». Первый матч пройдет уже 19 сентября.
Ранее нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа «крутым дядькой».