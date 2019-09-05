Рэпер Снуп Дог рассказал о выборе любимого футбольного клуба

Известный американский рэпер Снуп Дог рассказал, что долго определялся, за какую футбольную команду болеть, и в итоге решил начать поддерживать мадридский «Реал», потому что там очень много звёздных игроков. Об этом сообщает »Чемпионат.com»

До нынешнего времени артист поддерживал разные команды.

«Наконец-то настала пора быть верным одной команде. Я выбираю «Реал» Мадрид. Вперёд, «Реал»! Я выбрал их потому, что у них команда, полная звёзд», — сказал рэпер.

В период с 2016 по 2018 год мадридский «Реал» выиграл три кубка Лиги чемпионов. В настоящий момент команда Зинедина Зидана провели три встречи в рамках чемпионата Испании, в которых не потерпела ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл пропустит один матч чемпионата Испании.