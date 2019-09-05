Камельзон: Медведеву пора избавиться от своей детской болезни

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Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон выделил один из недостатков российского теннисиста Даниила Медведева на текущем Открытом чемпионате США.

«У Медведева не в первый раз наблюдается непростое вхождение в игру. Он часто плохо стартует и проигрывает первые сеты. Если Даниил избавится от этой своей детской болезни, то станет игроком номер один. Тем более он грамотно выстроил игру против Стэна Вавринки. Выиграв первые два сета, отдал сопернику третий. Сделал это для того, чтобы отдохнуть, восстановиться и с листа взять четвертый сет. Эта тактика сработала. В лице Медведева растет уникальный российский спортсмен, от которого можно ждать больших результатов», — цитирует Камельзона газета «Известия».

В полуфинале US Open Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым, который в четвертьфинале обыграл швейцарца Роджера Федерера.