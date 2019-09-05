Защитник «Баварии» подозревается в избиении своей бывшей жены

<img src="//img.gazeta.ru/files3/989/11729989/RTX5Y4FE-pic905-895x505-45634.jpg">

Защитник «Баварии» и чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Жером Боатенг подозревается в нападении своей бывшей жены.

По данным немецкого издания Spiegel, заявление в полицию на 31-летнего футболиста подала его экс-супруга, обвинившая того в нанесении телесных повреждений еще осенью 2018 года, после чего был проведен ряд проверок. Позднее дело об избиении девушки было передано в городской суд Мюнхена.

Представители защиты Боатенга на данный момент выражают протест в связи с вмешательством в расследование третьих лиц. При этом дело против футболиста еще не возбуждено официально в связи с тем, что, по мнению судьи, для этого необходимы более конкретные данные, которые будут выявлены в результате дополнительной проверки.

Ранее президент «Баварии» Ули Хенесс посоветовал Боатенгу покинуть мюнхенский клуб.