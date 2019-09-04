«Зенит» сыграет с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России
4 сентября прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу.
По ее итогам стало известно, что «Зенит» сыграет на выезде с «Енисеем». Соперником ЦСКА стала владикавказская «Алания».
Действующий обладатель Кубка «Локомотив» отправится в Калининград к местной «Балтике».
Жеребьевка 1/16 финала Кубка России
1-й раунд
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
«Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва);
«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва);
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Краснодар» (Краснодар).
2-й раунд
«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара);
«Шинник» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи);
«Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа» (Уфа);
«Томь» (Томск) — «Тамбов» (Тамбов).
3-й раунд
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва);
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ахмат» (Грозный);
«Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула);
«Чертаново» (Москва) — «Оренбург» (Оренбург).
4-й раунд
«Мордовия» (Саранск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
«Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург);
«Химки» (Москва) — «Рубин» (Казань);
«Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва).
Ранее сообщалось, что генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин заявил, что представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в рамках инспекционного визита обсудят с властями Санкт-Петербурга ход подготовки к чемпионату Европы 2020 года