Капитан «Шахтера» недоволен своим сорвавшимся трансфером

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Капитан донецкого «Шахтера» Тайсон резко высказался по поводу своего несостоявшегося трансфера, передает «Чемпионат.com».

В инстаграме он саркастически поблагодарил укрианский клуб, который не дал ему перейти в более сильный чемпионат.

«Поздравляю с концом моей мечты», — написал Тайсон в соцсети он.

Бразилец хотел покинуть «Шахтер», чтобы перейти в итальянскую «Рому». Нападающий публично попросил руководство команды позволить ему осуществить трансфер.

Главной проблемой в переходе игрока стала большая цена за его услуги. Донецкий клуб просил за форварда € 30 млн.

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