Капитан «Шахтера» недоволен своим сорвавшимся трансфером
Капитан донецкого «Шахтера» Тайсон резко высказался по поводу своего несостоявшегося трансфера, передает «Чемпионат.com».
В инстаграме он саркастически поблагодарил укрианский клуб, который не дал ему перейти в более сильный чемпионат.
«Поздравляю с концом моей мечты», — написал Тайсон в соцсети он.
Бразилец хотел покинуть «Шахтер», чтобы перейти в итальянскую «Рому». Нападающий публично попросил руководство команды позволить ему осуществить трансфер.
Главной проблемой в переходе игрока стала большая цена за его услуги. Донецкий клуб просил за форварда € 30 млн.
Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко оценил перспективы россиянина Вячеслава Караваева в «Зените».