Коноплянка вернулся в Украинскую премьер-лигу

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Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка сменил немецкий «Шальке-04» на донецкий «Шахтер». Информация об этом появилась в фейсбуке генерального директора клуба Сергея Палкина.

Подробности трансфера не разглашаются.

«Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет ещё сильнее», — написал Палкин.

Услугами Коноплянки интересовались в турецком «Бешикташе», испанской «Сампдории» и итальянской «Роме». Однако полузащитник выбрал продолжить карьеру на родине.

В составе «Шальке» он провел три сезона.

В сезоне-2018/19 он сыграл в 13 матчах Бундеслиги на клубном уровне, оформив один гол.

Ранее «Карпаты» расторгли контракт с избившим игрока «молодежки» уругвайцем.