Гол новичка Гогуа принес ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
Московский ЦСКА переиграл тульский «Арсенал» в матче восьмого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ильзат Ахметов и новичок армейцев Седрик Гогуа. У хозяев мяч забил Даниил Лесовой.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После восьми туров ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на третье место в чемпионате России. «Арсенал» (13) располагается на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» и петербургский «Зенит» определились с составами на матч восьмого тура чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 1:2
Голы: 1:0 — Лесовой, 10; 1:1 — Ахметов, 17; 1:2 — Гогуа, 74.