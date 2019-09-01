Гол новичка Гогуа принес ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче РПЛ

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Московский ЦСКА переиграл тульский «Арсенал» в матче восьмого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ильзат Ахметов и новичок армейцев Седрик Гогуа. У хозяев мяч забил Даниил Лесовой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После восьми туров ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на третье место в чемпионате России. «Арсенал» (13) располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» и петербургский «Зенит» определились с составами на матч восьмого тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 1:2

Голы: 1:0 — Лесовой, 10; 1:1 — Ахметов, 17; 1:2 — Гогуа, 74.