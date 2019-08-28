Кверквелия назвал Семина лучшим тренером России

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Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия высказался по поводу того, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин назвал его лучшим защитником Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Sport24.

По словам футболиста, он считает наставника лучшим тренером в стране.

«Я считаю, что Семин — лучший тренер в России, да и в мире. Он точно входит в первую десятку! В данный момент я один из лучших, но до травмы вообще был лучшим. В России много хороших защитников — в нашем клубе, в петербургском «Зените», да и в московском «Спартаке», — заявил игрок «Локо».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» близко к покупке колумбийского форварда бразильского «Палмейраса».