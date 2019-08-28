Бывший игрок «Ливерпуля» сел в тюрьму

Бывший нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Дин Сондерс приговорен к десяти неделям тюрьмы.

Как сообщает The Mirror, валлиец лично признал свою вину в отказе на проверку дыхания на дороге. Кроме того, он не предоставил пробы для анализа.

Теперь 55-летнему экс-игроку сборной запрещено управлять автомобилем в течение 30 месяцев. На раннем слушании Сондерс отрицал оба обвинения.

Сондерс провел 75 матчей за национальную команду Уэльса и защищал цвета двенадцати клубов, среди которых «Суонси», «Ливерпуль» и «Бенфика».

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сформировал окончательный состав игроков, которые будут выступать в нападении «сливочных» в предстоящем сезоне.