Медведева рассказала о жизни в Канаде

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, каково ей жить заграницей и тренироваться там.

В 2018 году она покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и стала заниматься под руководством канадских специалистов Брайана Орсера и Трейси Уилсон.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции фигуристки.

«В Канаде я чувствую себя как дома в плане работы. Я привыкла к Брайану и Трейси, и вообще ко всем, кто меня окружает. Они с полуслова могут понять, что со мной не так, хоть английский у меня и базовый. Мы — как спортивная семья. Но все равно не покидает чувство, будто я в длительной командировке. Потому что там я только работаю, а в России родные, друзья», — передает слова фигуристки корреспондент «Газеты.Ru».

В 2016 и 2017 году Медведева завоевала титул чемпионки мира и Европы.

Ранее сообщалось, что она станет послом олимпийской команды России на Олимпийских играх 2020 года в Токио.