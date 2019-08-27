Медведева рассказала о жизни в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, каково ей жить заграницей и тренироваться там.
В 2018 году она покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и стала заниматься под руководством канадских специалистов Брайана Орсера и Трейси Уилсон.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции фигуристки.
«В Канаде я чувствую себя как дома в плане работы. Я привыкла к Брайану и Трейси, и вообще ко всем, кто меня окружает. Они с полуслова могут понять, что со мной не так, хоть английский у меня и базовый. Мы — как спортивная семья. Но все равно не покидает чувство, будто я в длительной командировке. Потому что там я только работаю, а в России родные, друзья», — передает слова фигуристки корреспондент «Газеты.Ru».
В 2016 и 2017 году Медведева завоевала титул чемпионки мира и Европы.
Ранее сообщалось, что она станет послом олимпийской команды России на Олимпийских играх 2020 года в Токио.