Дастин Порье пообещал заставить Хабиба Нурмагомедова истекать кровью

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Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье поделился ожиданиями от матча с обладателем титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает РИА «Новости».

«Я могу заставить страдать любого человека в мире. Обещаю вам, он будет истекать кровью. Я знаю, на что я способен. Я бы не стал говорить о нем, как о ком-то страшном. Но его работа в партере, умение проводить тейкдаун, пожалуй, из всех с кем я дрался, он владеет этим лучше всех», — цитирует Пуарье MMAFighting.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет бой Нурмагомедова с Пуарье в прямом эфире.