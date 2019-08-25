Дастин Порье пообещал заставить Хабиба Нурмагомедова истекать кровью
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье поделился ожиданиями от матча с обладателем титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает РИА «Новости».
«Я могу заставить страдать любого человека в мире. Обещаю вам, он будет истекать кровью. Я знаю, на что я способен. Я бы не стал говорить о нем, как о ком-то страшном. Но его работа в партере, умение проводить тейкдаун, пожалуй, из всех с кем я дрался, он владеет этим лучше всех», — цитирует Пуарье MMAFighting.
Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что Первый канал покажет бой Нурмагомедова с Пуарье в прямом эфире.